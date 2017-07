Vainqueur de la Supercoupe face à Zulte-Waregem (1-2) après avoir été mené au score, Anderlecht doit encore peaufiner quelques détails avant le début du championnat vendredi prochain à l'Antwerp.

Après avoir remporté son premier trophée de la saison, René Weiler avait le sourire au moment de se présenter devant la presse. "C'était un bon match face à une bonne équipe de Zulte-Waregem. Après le 0-1, c'était encore plus difficile mais nous avons su mettre la pression. J'ai beaucoup aimé notre intensité, notre rythme et notre récupération du ballon. C'était un bon match face à une bonne équipe", a souligné le coach suisse qui reconnaît les difficultés des Bruxellois dans les dix premières minutes. "En début de match, nous n'avons pas pressé comme il fallait. Mais on ne peut pas toujours bien jouer, on est encore au tout début de saison."

Une entame de match qu'il ne faudra pas reproduire vendredi prochain sur le terrain de l'Antwerp. "Il y a encore des détails à corriger mais je ne veux pas me montrer trop critique. Zulte est une très bonne équipe" a conclu René Weiler.