Entre la dernière interview de René Weiler pour la presse belge (en dehors des conférences de presse souvent insipides) et l’entretien de 50 minutes qu’il nous a accordé ce mardi en début d’après-midi, il s’est écoulé 229 jours. Deux cent vingt-neuf jours durant lesquels le Suisse, fâché de son traitement médiatique, en a beaucoup voulu aux journalistes. Installé dans le lobby de l’hôtel Brandlhof de Saalfelden, il avait envie d’enterrer la hache de guerre après une explication franche.

Pourquoi étiez-vous si fâché ?

"En interne, j’ai toujours dit qu’on pouvait gagner le titre mais, après deux mois, on m’avait déjà cassé. Je me suis demandé ce qu’il se passait."

Le jeu n’était pas bon et les résultats étaient moyens.

"En arrivant à Anderlecht, j’ai tout de suite compris pourquoi le club n’avait pas eu les résultats escomptés avant cela. On m’a pourtant cassé alors que j’étais nouveau. Si j’achète une maison qui est endommagée, on ne va pas casser celui qui vient de l’acheter et qui est en train de la reconstruire. On doit plutôt se demander ce qu’ils ont fait avec cette maison avant. On peut me critiquer mais il fallait d’abord me laisser ranger et changer des choses."

Il y a eu plusieurs décisions impopulaires.

"Quand je suis arrivé, Dendoncker et Tielemans restaient sur une mauvaise saison mais j’ai tout de suite cru en ces deux jeunes. Je croyais aussi pouvoir construire quelque chose avec Defour, Praet et Sylla mais je les ai perdus en pleine reconstruction. J’ai perdu mon capitaine et mon vice-capitaine. Tous ces problèmes, ce n’est pas moi qui les avais amenés. Voilà pourquoi je n’ai pas compris les critiques contre ma personne."

Avez-vous pensé à quitter le club avec toutes ces critiques ?

"Non, jamais. Toutes les décisions compliquées que j’ai prises, c’était pour arriver à quelque chose, pas pour abandonner. Je voulais réussir et on a eu le titre. Ce fut un miracle et on a aussi eu besoin d’un peu de chance pour y parvenir, je le reconnais."

Malgré le titre, beaucoup ont quand même fait la moue : le jeu proposé était trop rarement agréable à voir.

"Je vais faire une image : on a beaucoup d’habitudes dans la vie mais elles changent tout le temps. Si j’ai l’habitude de nager en été, mais qu’il n’y a pas d’eau pour nager, je dois changer mes habitudes. C’est pareil dans le foot. Tu regardes le noyau, le championnat et ce qui est demandé, à savoir des résultats, et tu t’adaptes. Parmi nos nombreux supporters, j’ai remarqué qu’il y en a des plus âgés qui ont vécu les grands matchs à une époque incomparable avec aujourd’hui. Il y a 35 ans, Anderlecht était l’un des 15-20 meilleurs clubs européens. Aujourd’hui, on est entre la 250e et 300e place. Ça veut dire aussi qu’Anderlecht n’a plus les meilleurs joueurs du monde. Le championnat est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus serré. Il y a 30 ans, quand tu jouais contre une équipe moins forte, le match était gagné après 15 minutes. Aujourd’hui, il faut réussir à les gagner, ces matchs contre les plus petits clubs. Il faut respecter ça. Je ne vois pas d’autres équipes qui dominent tous les matchs, même pas le Barça, même pas le Bayern…"

Demander du beau jeu, c’est du romantisme désuet alors ?

"Je n’ai pas dit ça mais, aujourd’hui, le foot c’est avant tout du travail. Il faut gagner des duels, bien défendre, récupérer le ballon car on a besoin du ballon pour créer quelque chose. Il faut aussi des dribbles, mais ce n’est pas toujours facile parce qu’en face, c’est du costaud. Ceux qui parlaient sans cesse du beau jeu ne faisaient, à mes yeux, que chercher la polémique. Je vous le dis franchement. Quand on parle du foot aujourd’hui, on ne doit plus parler de choses comme ça. Jouer avec des talonnades et des dribbles en jonglant, ça n’existe plus. On voit des beaux buts tous les week-ends mais il faut regarder les 90 minutes. Tu as vu Portugal-Mexique (NdlR : en demi-finale de la Coupe des Confédérations) ? Mais c’était quoi, ça ?"

Le président Vanden Stock a quand même dit qu’il espérait du foot de meilleure qualité cette saison.

"On a quand même vu de bonnes choses l’an passé aussi. Et les résultats restent ce qu’il y a de plus important. Je peux demander à mes joueurs de ne jouer qu’au sol, de ne jamais faire de faute pour casser le jeu, etc. Et on perd 2-5 puis 1-3. Vous croyez que les dirigeants vont me dire : ‘Excellent, vous avez toujours essayé de construire et, grâce à vous, le club a gagné des supporters romantiques.’ J’aimerais aussi avoir des belles combinaisons et on s’entraîne pour, mais une seule chose doit être claire : si tu n’as pas le ballon et si tu ne le mets pas dans les zones dangereuses, ça ne marche pas. Si je demande 85 % de possession de balle en une mi-temps, de jouer 250 fois avec le gardien : on ne concédera pas d’occasions mais il ne se passera rien et on n’aura pas d’occasion. Et les spectateurs iront boire un verre pendant le match."

Au final, vous avez été champion et vous avez gagné le titre d’Entraîneur de l’année. Une sacrée revanche…

"J’ai surtout eu des confirmations que je faisais du bon travail en parlant à d’autres entraîneurs. Quand de grands noms te disent que ton travail est incroyable et qu’il est difficile de faire l’analyse d’Anderlecht parce qu’on ne sait pas comment on joue exactement, c’est une belle confirmation."

Les entraîneurs adverses disaient aussi qu’Anderlecht était très fort physiquement la saison passée.

"Et je n’ai pas pris de préparateur physique avec moi dans mon staff. Et qu’ont écrit quelques journaux ? ‘Il n’a même pas pris un préparateur physique, il est nul !’ On peut prendre un préparateur physique et il fera tout pour que les joueurs soient super forts physiquement. Mais sans ballon et sans plaisir. Si tu sais combiner la préparation physique avec le ballon tout le temps, tu as un meilleur rendement physiquement. Regarde les équipes en Allemagne, ce sont des monstres. Ils ne sont peut-être pas les meilleurs techniquement mais ils sont forts physiquement. Si tu n’es pas préparé à affronter ça, tu tiens peut-être le résultat pendant 45 ou 60 minutes mais après tu souffres. Le physique, c’est la base. Prenez Chipciu. Quel travailleur ! Quand il loupe un centre, on dit : ‘Pff, mais qu’est-ce qu’il fait ?’ Et puis tu as un autre joueur qui ne récupère aucun ballon mais qui envoie un bon centre, tu dis : ‘Waw, le football romantique !’ Mais il n’aura pas aidé l’équipe à récupérer le ballon."

Au fond, vous êtes quand même un romantique du football, non ?

"Bien sûr. Moi aussi j’aimerais avoir du beau jeu et des combinaisons mais bon, voilà…"