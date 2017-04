Pendant que les supporters chantaient "we worden kampioen" dans la rue à côté, René Weiler affichait un très large sourire face aux journalistes. Même s’il n’a parlé que "d’un grand pas", il sait que le plus dur est fait dans la course au titre.

Vous n’avez fait que deux changements dont le gardien par rapport à l’équipe de Manchester alors que vous êtes un habitué de la rotation. Pour surprendre Bruges ?

"Je ne change pas systématiquement 5-6 joueurs juste pour dire de changer. Je le fais quand j’estime que c’est nécessaire. Et ici, j’ai senti que les titulaires de jeudi étaient frais malgré les 120 minutes jouées à Manchester. Mentalement, je les sentais très forts."

Hanni a pu jouer tout le match cette fois (il est sorti à la 87e)…

"J’ai été surpris par les critiques sur le changement d’Hanni jeudi. Mais votre boulot, c’est de critiquer. Mon job, c’est de coacher. Et je le fais plutôt bien pour le moment (sourire) ."

Votre équipe a gagné mais a aussi développé un très beau jeu contre Bruges.

"Cela fait plusieurs semaines qu’on joue bien au foot. C’est vrai qu’on a particulièrement bien joué cette fois. J’ai vu le football dont tous les entraîneurs peuvent rêver et c’est ce que je veux voir."

Le duo Tielemans-Dendoncker a encore été brillant.

"Les Belges peuvent être fiers d’avoir de tels talents. Mais il n’y a pas qu’eux, c’est tout mon groupe qui joue bien."

Dendoncker a marqué contre Manchester et maintenant contre Bruges. Ses statistiques sont en grosse progression cette saison. Avez-vous participé à l’évolution de son jeu ?

"C’est important qu’un milieu de terrain sache marquer. Le temps où un médian ne s’occupait que de la récupération du ballon est terminé. Cela rend mon équipe plus difficile à jouer car le danger peut venir de partout."