Anderlecht Tielemans a choqué tous ses équipiers avec ses deux buts mais ils en veulent encore plus

"Non." William Dutoit, d’habitude assez bavard et souriant, avait le masque et refusait les demandes d’interview d’un signe de la tête.

Logique, quand on vient de prendre deux des plus beaux buts de la saison à deux minutes d’intervalle et en ne pouvant qu’être spectateur.

Dommage pour le gardien français : Youri Tielemans a choisi ce 19 février pour sortir l’un des matches les plus spectaculaires de sa carrière.

Le tout, en débutant sur le banc ! "Et je pense qu’il est plus content d’avoir joué ces 30 minutes avec ce résultat que d’avoir commencé le match", sourit René Weiler, visiblement ravi de son changement.

Il a tout de même avoué être ébahi. "Je n’avais jamais vu deux buts aussi beaux dans un intervalle aussi court. Il a décidé du match aujourd’hui. Youri serait quand même monté tôt au jeu si Sofiane ne s’était pas blessé mais il serait sans doute monté à la place d’un autre joueur."

Sur le banc , vu qu’il est sorti du terrain pour Tielemans, Sofiane Hanni a assisté au Tielemans-show depuis le meilleur siège de la Versluys Arena. "Bah, il est plus facile à mettre que le mien (NdlR : il a ouvert le score) . Ça va, je plaisante; ses buts sont sublimes. On était choqués sur le banc après le premier. Puis, il nous en remet un direct. À chaque fois qu’il avait le ballon, on lui disait de tirer. (rires) "

Ceux qui étaient sur la pelouse au moment des deux buts en ont peut-être encore davantage profité. "C’est du typique Youri, il fait ce qu’il veut de ses deux pieds", lance Leander Dendoncker, son grand pote depuis leurs débuts. Et Uros Spajic d’ajouter : "Il est l’un des meilleurs tireurs que j’ai côtoyés. Ses deux buts sont tellement beaux qu’au moment de la frappe, j’ai compris que le ballon allait dedans."

Tous se sont rués sur le teenager pour le congratuler. Sauf un : Frank Boeckx. Non pas à cause d’un conflit mais juste parce que le portier a préféré taquiner son jeune équipier.

"Après le match, j’ai dit à Youri : ‘Ta montée au jeu était moyenne’", sourit-il. "Il en a rigolé. Que faut-il dire à un coéquipier quand il a inscrit des buts pareils ? Et ce n’est pas le hasard, je peux vous l’assurer. J’en suis la victime tous les jours aux entraînements."

Si le moment était à l’humour, Boeckx lui a tout de même glissé un petit conseil sous forme de demande. "Il ne lui reste plus qu’une chose à faire : marquer sur coup franc. Parce que ça, il m’en met aussi aux entraînements, mais pas encore en match."

Le principal intéressé ne s’est pas enflammé après la rencontre. "Les remplaçants doivent amener un plus et je l’ai fait à la perfection" , a expliqué Tielemans. "Je peux vous dire que je quitte Ostende sur un très bon sentiment."

On dit souvent que rien ne vaut des compliments d’un adversaire pour souligner une belle prestation. Et Yves Vanderhaeghe n’en a pas été avare. "Le match était équilibré puis Tielemans est monté et a tout fait basculer. C’est la toute grande classe. Malheureusement pour nous…"

Romain Van der Pluym (avec Y. T. et C. F.)