Dans sa carrière de joueur puis d’entraîneur, René Weiler (43 ans) n’a jamais gagné de Supercoupe. Mais ce n’est pas pour autant que le match de samedi contre Zulte Waregem l’obsède. "On va essayer de gagner, comme c’est le cas de tous les matches, mais ce n’est pas mon style de me vanter d’avoir gagné une Supercoupe, juste pour gonfler un palmarès sur un CV. Dire que j’ai gagné le titre de champion, oui, mais pas la Supercoupe."

Ce duel contre les Flandriens, René Weiler le voit avant tout comme l’ultime rencontre de préparation avant la reprise de la compétition, vendredi prochain à l’Antwerp. "Cette Supercoupe, c’est un super match de préparation. Oui, ça reste une préparation, même si ce n’est pas un match amical. Ce sera surtout un très bon test pour les joueurs."

Un bon test pour des joueurs qui ont disputé quatre matches de préparation jusqu’à présent. Bilan : 9 buts marqués et 6 encaissés en n’ayant affronté que deux équipes professionnelles, le RB Salzbourg (défaite 4-1) et le Lierse (victoire 0-2). "Peut-on perdre ce premier match à la maison contre Zulte Waregem ? Bien sûr que c’est possible. Je le répète : on va tout faire pour gagner mais on pourrait aussi perdre. Et tout le monde commencerait alors à dire : l’année de la confirmation est toujours plus difficile."

Un peu plus de deux mois après avoir fêté le titre dans ce même Parc Astrid, le public anderlechtois espère tout de même avoir quelque chose à se mettre sous la dent pour ce premier match de la saison 2017-2018. "C’est quasi impossible d’avoir du spectacle contre une équipe qui ne fait que défendre. Mais Dury et Zulte essaient de créer des choses. J’espère qu’on aura du spectacle ce samedi."