Roef: "Je préfère gagner 1-0 que 4-3..."

Anderlecht

Avec Karelis, Samatta, Pozuelo et Bailey, la division offensive genkoise est solide. De quoi déjà donner quelques cheveux gris à Davy Roef, gardien d’une défense anderlechtoise poreuse depuis le début de saison. Avec huit buts pris en six matches de championnat, le Sporting fait aussi bien que Saint-Trond, par exemple…

Davy, après avoir encaissé un but contre la faible équipe de Qabala, êtes-vous inquiet de vous déplacer à Genk ?

"Non, je ne suis pas inquiet. Il faut justement prendre ce match comme un test d’envergure pour notre défense. Genk possède une très belle équipe, notamment devant. Et puis, pour revenir à Qabala, c’est quand même une équipe qui avait gagné 0-8 en championnat avant de venir chez nous. Elle était donc en confiance. On a laissé peu d’occasions par rapport aux autres matches mais une grosse possibilité a suffi."

En onze matches officiels, vous n’avez gardé le zéro que trois fois (les deux fois contre le Slavia Prague et à Saint-Trond). N’est-ce pas frustrant quand on est le gardien d’Anderlecht ?

"Oui, c’est un peu frustrant mais c’est ainsi. On commence chaque match en se disant qu’on va garder le zéro derrière mais il y a toujours une petite erreur au final. On marque beaucoup de buts mais un gardien préfère toujours une victoire 1-0 qu’un succès 4-3 (sourire) …"

Le mercato est terminé. Comment la défense en place peut-elle s’améliorer ?

"Il faut beaucoup de communication. C’est essentiel dans une défense. On parle beaucoup mais on peut sans doute encore plus le faire. Il faut aussi toujours rester concentré d’un bout à l’autre du match. C’est valable pour la défense, pour moi mais aussi pour toute l’équipe car tout le monde doit défendre."

Il y a quand même trop d’erreurs individuelles, non ?

"Tout le monde fait des erreurs. Dans l’équipe, on fait tous à un moment quelque chose qu’on n’aurait pas dû. C’est inévitable. Le seul truc, c’est que ça se voit moins chez un attaquant. Une erreur de la défense ou de moi et c’est quasiment toujours but…"

Malgré ces mauvais chiffres défensifs, Anderlecht n’a été battu qu’une seule fois en onze matches : contre Rostov au Parc Astrid.

"Oui, c’est positif. Depuis la fin du mercato, on a une division offensive impressionnante. Tous les transferts apportent vraiment quelque chose. On marque beaucoup de buts ces dernières semaines et tout est en place pour que ça continue. Vous savez, si on met trois buts à chaque rencontre, on gagnera encore très souvent cette saison (sourire) ."

Cela fait deux mois que vous êtes titulaire entre les perches anderlechtoises. Comment jugez-vous vos prestations jusqu’à présent ?

"Je suis assez satisfait. Tout n’a pas été parfait; il y a des ballons que j’aurais pu mieux gérer mais, dans l’ensemble, ça se passe bien. J’ai aussi fait quelques bons matches. Ce qui sûr, c’est ce que ce n’est pas simple d’être le gardien d’Anderlecht. Je le savais déjà mais j’en ai la confirmation."

En parlant de la difficulté d’être gardien, avez-vous vu la bourde de Bizot, le portier de Genk, contre Vienne jeudi ?

"Il faut dire quand même qu’il y a eu un mauvais rebond. Mais oui, ça arrive malheureusement, et à tous les niveaux. Vous ne trouverez jamais un gardien qui se réjouit d’une erreur d’un autre gardien, même si c’est son adversaire. On sait tous qu’on pourrait être le prochain à passer à côté du ballon."

Si Bizot offre le but de la victoire à Anderlecht sur une bourde ce dimanche, vous ne serez pas heureux alors ?

"Il a fait une erreur jeudi mais ça m’étonnerait qu’il en refasse une contre nous. Bizot fait un excellent début de saison à Genk. Il ne faut pas retenir que la phase de jeudi à Vienne."