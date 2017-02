Quand Youri Tielemans a envoyé sa deuxième frappe victorieuse, 120 secondes après la première, peu de gens dans le stade ont pu retenir un geste d’admiration. Romelu Lukaku, lui, est carrément devenu fou. "J’ai commencé à crier", rigolait-il au micro de Christine Schréder sur Voo Foot.

Présent au stade avec son petit frère Jordan (ancien des deux adversaires du jour), Romelu Lukaku a kiffé le moment. "Le deuxième tir a été chronométré à 124 km/h ? Waaaw, Youri ! Quelle frappe. Vraiment un beau but. Il montre qu’il est en pleine confiance."

En Belgique cette semaine suite à plusieurs jours de congé accordés par Everton, l’attaquant était passé par Neerpede vendredi et avait eu une conversation avec Tielemans. "Je lui avais dit qu’il devait continuer comme ça en marquant beaucoup de buts. S’il y parvient, il aura un magnifique futur. Il monte sur le terrain aujourd’hui et il est décisif. C’est exactement ce qu’il doit faire."

Romelu Lukaku, dernier gamin aussi précoce au Sporting, estime que Youri Tielemans se rapproche d’un grand transfert. "Je crois qu’il est prêt à franchir un cap dans sa carrière. Il avait déjà ses passes et son leadership , il a maintenant les buts. On en avait déjà parlé en équipe nationale avant le match contre l’Estonie et il a encore poursuivi ses efforts depuis lors. Je suis vraiment super content pour lui."