Rien n’est encore officiel mais le gardien espagnol du RSCA a déclaré à La Vol de Galiciaqu’il ne resterait pas à Bruxelles : "J’appartiens au Deportivo La Corogne et Anderlecht n’a pas d’option d’achat. La saison prochaine, je veux jouer pour le Depor , le club de mes rêves. J’ai évolué en signant à Anderlecht, même si j’aurais aimé jouer plus de matchs. Mon concurrent (NdlR : Boeckx) fait bien son boulot et j’ai eu la chance de jouer l’Europe."

Davy Roef ne devrait pas être conservé à son retour d’Espagne. Le duo pour la saison prochaine devrait être composé de Frank Boeckx et de Mile Svilar, le jeune talent de 17 ans.