"C’est fini ?"

Le français de Ruben Ivan Martínez Andrade tranche avec l’espagnol qu’il vient de débiter en conférence de presse.

Pour un gars qui a plus d’expérience que 95 % du groupe anderlechtois, l’Espagnol de 32 ans a refusé de prendre une position de supériorité lors de sa présentation.

Le fait qu’il ait choisi de reprendre le numéro 1 de Roef annonçait pourtant des ambitions qui ne nécessitent pas d’explication. "C’est juste qu’en Espagne, un gardien a toujours le 1, le 13 ou le 25. J’ai donc voulu garder cela et vu que le 1 était libre…"

Ce n’est donc pas un message à l’encontre de Frank Boeckx, même si l’actuel titulaire doit se méfier. "Je vais travailler pour ma place, faire au mieux. Les titulaires se sont entraînés à part après la rencontre de mercredi soir. Mais j’ai vu Boeckx lors du match à Westerlo et je l’ai trouvé assez complet. C’est un gardien sérieux, solide. Il sera mon concurrent et la compétition entre nous peut être saine."

Il a pour point commun avec le Gantois son fort caractère et son âme de leader. "J’aime diriger une défense, dire à mes équipiers où se placer, où se trouve l’attaquant afin qu’ils ne soient pas dépassés. J’ai des bases en anglais et je vais prendre des cours pour m’améliorer."

À cela, il ajoute son expérience, ses qualités techniques sur sa ligne et surtout, un jeu aux pieds qu’il a travaillé à la Masia. "J’ai passé dix ans au FC Barcelone et j’y ai tout appris dont à jouer avec les pieds. Le jeu au sol est une de mes forces."

Toutes les qualités énumérées ci-dessus ont convaincu une personne en particulier : René Weiler. "Il nous a communiqué des noms avant le mercato", explique Herman Van Holsbeeck. "Et Ruben est le gardien que voulait René Weiler. La seule difficulté que nous avons rencontrée était que La Corogne voulait obtenir un gardien capable de se battre pour le poste de titulaire. Nous avons donc travaillé avec Davy Roef et son entourage pour que cela se fasse."

À l’instar de ce qu’a fait Ruben, le jeune gardien belge devra concurrencer Tyton et Lux, les numéros 1 et 2 actuels. "J’étais au même niveau que les autres et je pouvais tenter de me battre pour être titulaire", raconte Ruben. "Mais quand l’offre d’Anderlecht est arrivée avec l’ambition de jouer le titre et l’histoire du club, je ne pouvais pas refuser."

Le portier qui a joué avec Lionel Messi ("le meilleur que j’ai connu et l’un des meilleurs de l’histoire"), Samuel Eto’o, Ronaldinho et qui a paré les frappes de Cristiano Ronaldo et Bale doit désormais prendre patience, se montrer à l’entraînement pour devenir numéro 1 et pas uniquement sur la vareuse. "Je vais essayer de joindre Victor Valdes. Peut-être me donnera-t-il de bons conseils sur votre championnat."