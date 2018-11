Avec les défaites de Bruges et de Genk, les Anderlechtois peuvent réduire leur écart au classement sur les Limbourgeois et dépasser les troupes d'Ivan Leko. Bezus a ouvert le score pour Saint-Trond après une hésitation dans la défense d'Anderlecht. En fin de première mi-temps, Santini a égalisé de la tête sur un superbe assist d'Amuzu.

En début de seconde période, Amuzu a provoqué un penalty que Santini a transformé. Quelques instants plus tard, Tomiyasu et Kamada, la sensation de Saint-Trond, ont mis deux buts coup sur coup pour placer les Trudonnaires aux commandes du match. Didillon est coupable sur le troisième but.

Les compos:

Saint-Trond: Steppe, Tomiyasu, Teixera, Garcia, Botaka, Asamoah, De Sart, De Norre, Bezus, Boli, Kamada.

Anderlecht: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Verschaeren, Sambi Lokonga, Makarenko, Gerkens, Amuzu, Santini.

