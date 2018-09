Sa volée était digne du "Taureau d’Or" . Ivan Santini a mis fin à une petite traversée du désert de la plus belle des manières. Et à un moment essentiel pour le Sporting. "C’était important de ne pas perdre ce choc du championnat", reconnaît-il.

Dimanche, le Croate n’a pourtant pas vécu une soirée très agréable, longtemps bousculé par les muscles de Luyindama et de Laifis.

"Ce sont deux monstres; ce n’est pas simple de les affronter. Après mon début de saison, je sens bien que les défenses adverses me surveillent de près."

Mais, à la 72e, Santini a eu la présence d’esprit de tenter autre chose. "J’ai évité le duel et je me suis un peu écarté de la masse. J’avais enfin un peu de liberté et j’ai pu marquer."

Un moment particulier pour l’ancien Standardman. Près d’une heure après le coup de sifflet final en venant parler à la presse, il avait d’ailleurs oublié une bonne partie de la réalisation de son but. "J’ai contrôlé de la poitrine ou j’ai frappé en un temps ? Je ne sais plus, vraiment. J’ai contrôlé ? Ah bon. Ce dont je me souviens, c’est le moment où je vois la frappe qui part très bien. Ochoa part plutôt bien et je me dis : ‘Non, non, non.’ Et en fait, non, il n’a pas su aller la chercher (sourire) ."

Un 8e but en championnat pour le sommet de cette 8e journée. "Les derniers matches, je n’avais pas vraiment eu d’occasions. Je préfère encore rater des trucs que de ne rien avoir comme possibilité. C’était important de créer à nouveau des choses offensivement. On l’a bien fait et ça fait du bien après la soirée compliquée en Slovaquie où on ne méritait pas vraiment de perdre."