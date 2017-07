Une des révélations de la Supercoupe était le nouveau centre-avant de Zulte-Waregem, Ivan Saponjic (20 ans la semaine prochaine). Contrairement à ses habitudes, René Weiler a même abordé le sujet lui-même à son point de presse. "Je crois que Zulte Waregem a trouvé un attaquant qui peut faire du mal. Francky Dury va être content d’avoir dégoté un tel joueur." La réponse de Dury : "Oui mais je ne suis vraiment content que quand je gagne (sourire)."

Saponjic n’est pas un inconnu à Anderlecht. Nenad Jestrovic, son agent, aurait aimé le placer au Sporting tout comme il avait fait avec Mitrovic. Mais quand Mitro est parti à Newcastle, le Sporting a pris Okaka. Besnik Hasi estimait que c’était trop tôt pour le jeune Serbe du Partizan Belgrade, qui venait de fêter ses 18 ans et avait remporté la médaille d’or au Mondial pour U20. "Il a le style de Zlatan", estimait Jestro à l’époque. "Il est rapide malgré sa taille, et il a le sens du but."

Finalement, le Partizan Belgrade l’a vendu pour 2 millions à Benfica. En un an et demi, il n’y a joué que dans l’équipe B, en D2... Nenad Jestrovic, présent dans le stade, hier : "Ivan n’a pas reçu sa chance à Benfica. Le club voulait le reprendre dans le noyau A cette saison, mais j’ai refusé. Il fallait qu’il joue. Vous verrez comme il va souvent marquer en D1 belge. Parfois, il en met deux ou trois par match."

Le Saponjic de samedi n’était pas encore le meilleur, selon Jestro. "Il n’était pas content, parce qu’il n’a pas marqué. Comme moi à l’époque. Il a une très bonne frappe, est costaud, garde bien la balle, provoque des fautes. Pourquoi Anderlecht ne l’a pas voulu ? La décision de l’entraîneur…"