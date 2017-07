Pour son premier et seul vrai test de la préparation jusqu’à la Supercoupe le 22 juillet, Anderlecht s’est incliné assez lourdement à Salzbourg, 4-1.

Inquiétant ? Non car les deux équipes ne sont pas du tout au même niveau de forme. Alors que les Autrichiens sont prêts à commencer leur campagne européenne mardi, les Bruxellois sortent d’un stage exigeant physiquement. Battus dans quasiment tous les duels, ils ne pouvaient pas espérer autre chose de cette soirée.

Seul point positif : le Sporting a tout de même montré du caractère en seconde période pour éviter la raclée alors que le score était de 3-0 à la pause. Un joli coup franc en pleine lucarne de Stanciu, l’un des meilleurs Mauves avec Trebel, est venu récompenser ce sursaut d’orgueil.

Deux prestations individuelles méritent tout de même un peu plus de développement : celles de Delcroix et de Sels.

À 18 ans, le défenseur central Delcroix a connu son baptême du feu chez les grands. Malgré deux erreurs, dont une remise en retrait trop courte qui a coûté un but après… 53 secondes, il a montré qu’il avait un potentiel certain. Il n’est pas encore une solution à court terme mais on en reparlera.

Le match manqué de Sels est, lui, plus inquiétant. Le gardien est fautif en partie sur les trois premiers buts autrichiens. Si Sels n’a rien perdu du talent qui lui permet d’être dans le noyau des Diables, son manque de temps de jeu l’an dernier à Newcastle était criant. Il aura besoin d’accumuler les matchs pour retrouver ses sensations et sa confiance. Pas sûr que les deux derniers matchs amicaux, contre le Lierse et Dender, soient suffisamment difficiles pour suffire avant la compétition.