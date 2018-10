Elazigspor-Genclerbirligi, le 26 octobre 2013, était le dernier match officiel de Trond Sollied sur un banc.

Il reprendra ce dimanche par un Lokeren-Eupen, cinq ans et huit jours plus tard. Sauf retournement de situation, il devrait faire l’impasse sur le déplacement de jeudi à Anderlecht, laissant encore l’équipe à l’intérimaire Arnar Vidarsson. Le Norvégien de 59 ans va s’engager jusqu’à la fin de la saison avec les Waeslandiens, en remplacement de Peter Maes, limogé après le nul vierge contre Ostende et un triste bilan de 6 sur 36.

Après une pause où il a refusé plusieurs offres, notamment de clubs belges et de trois équipes nationales, Sollied a retrouvé l’envie ces dernières semaines.

Un goût du coaching passé au second plan après les décès de son frère et de sa belle-mère. Double champion de Belgique avec Bruges (2003 et 2005), Sollied arrive à Daknam avec une philosophie opposée au très conservateur Maes. Le Norvégien veut que les joueurs retrouvent la joie de jouer et d’attaquer.