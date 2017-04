Anderlecht s'est remis de ses deux formidables matches contre Manchester United et Bruges.

Demain, Charleroi est au programme. Uros Spajic, l'homme en forme en défense, à la conférence de presse de ce midi : "On se méfie de Charleroi, on n'a jamais eu facile contre eux. Si je connais le terme 'Mazzu-time'? Non... (Après notre explication:) Alors, on y fera gaffe. Je ne crains pas de relâchement. On a un groupe vraiment extraordinaire. Surtout grâce à Weiler. Il a fait de ce noyau un groupe d'amis. On est tous des frères"

Vu la victoire de Gand, Anderlecht doit reporter ses festivités d'au moins une semaine. Spajic : "Pas grave. De toute façon, on ne calcule pas. Vu le classement actuel, Gand sera notre principal rival. Ce serait formidable pour moi de remporter le titre. Ce serait le premier de ma carrière professionnelle. En jeunes, à l'Étoile Rouge de Belgrade, j'avais gagné des titres. Mais j'étais parti à 19 ans à Toulouse, je n'avais pas le temps d'être champion en équipe A. J'ai connu des moments très difficiles à Toulouse. Je n'ai jamais baissé la tête, et j'en suis sorti plus fort."