Tokyo: Wickmayer, tenante du titre, éliminée au 1er tour

La joueuse belge, 39e mondiale et 2e tête de série de cette épreuve WTA sur surface dure dotée de 250.000 dollars, s'est inclinée 6-1 et 7-6 (9/7) en 1 heure et 34 minutes face à la Suissesse Viktorija Golubic, 73e au classement WTA.