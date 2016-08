Stanciu, Harbaoui, Okaka: les coulisses du grand carrousel mauve

Y. T., C. F. et R. V.P. Publié le mardi 30 août 2016 à 07h28 - Mis à jour le mardi 30 août 2016 à 07h35

Anderlecht

Quel mercato, celui d’Anderlecht ! Lundi, le Sporting s’est renforcé avec deux joueurs offensifs. Le premier - Nicolae Stanciu - était annoncé. Le second - l’attaquant tunisien Hamdi Habaoui - était une surprise totale.

9 h, lundi matin. L’homme le plus cher de l’histoire du football belge atterrit à Zaventem pour une visite éclair. Dix heures plus tard, à 19 h 25, il est déjà reparti pour rejoindre l’équipe nationale de Roumanie. Dimanche, le nouveau coach fédéral, Christoph Daum, compte sur Stanciu pour battre le Monténégro dans son premier match officiel, un match de qualification pour le Mondial 2018.

Smartphone en main, sac à dos accroché aux épaules, Nicolae Stanciu préfère ne pas parler aux médias. "Après, après", dit en anglais l’homme à 9,8 millions d’euros avec un petit sourire sympa. "Je ne peux pas parler maintenant."

Vu sa petite taille (1,70 m), Stanciu passe plutôt inaperçu. C’est son agent, la jolie Anamaria Prodan (43 ans), qui attire tous les regards. Anamaria est une star dans son pays. Elle est non seulement la femme de l’entraîneur du Steaua Bucarest, Laurentiu Reghecampf, mais également une ancienne présentatrice, mannequin (tout sauf timide) et présidente de clubs de D2. Dans son portefeuille, elle a une cinquantaine de joueurs roumains.

Après avoir passé les tests médicaux, Stanciu a signé son contrat de cinq ans et posé pour des clichés en compagnie de Herman Van Holsbeeck. Il va sans doute hériter du numéro 10 de Dennis Praet.

Entre-temps, une autre transaction était en train de se faire. Anderlecht avait un accord avec Udinese concernant une location de… Hamdi Harbaoui, son attaquant tunisien qui n’avait pas été repris dans la sélection pendant les deux premières journées de championnat. Anderlecht n’a pas obtenu d’option d’achat.

Harbaoui, qui avait signé pour trois ans à Udinese au mois de mai, était complètement sur une voie de garage en Italie. Le courant ne passait pas avec son entraîneur, Guiseppe Iachini. Anderlecht a saisi l’opportunité.

Le buteur avait déjà été cité au Sporting dans le passé. En 2014, quand David Pollet avait signé, Harbaoui aurait pu venir pour un million d’euros, mais Anderlecht n’était pas convaincu par ses qualités.

Harbaoui a joué pendant cinq saisons en Belgique, à Lokeren. Il a marqué 79 buts en championnat, soit une moyenne de 16 buts par saison. Au Sporting, il remplacera Sylla qui part à QPR. Udinese n’avait pas dû payer de somme de transfert, vu qu’il était fin de contrat.

Stefano Okaka à Watford pour 6 millions !

Il était parti pour la D2 anglaise, mais Mogi Bayat lui a trouvé un club de Premier League

Grosse surprise : Stefano Okaka quitte Anderlecht… pour la Premier League. C’est finalement Watford qui a tendu une bouée de sauvetage au Sporting. Son prix de transfert avoisine les 6 millions. C’est largement inférieur aux quinze millions des Chinois mais le double des trois millions payés à la Sampdoria la saison passée.

Vendredi, Okaka avait vidé son casier à Neerpede sans trop savoir où il signerait. À ce moment-là, trois clubs modestes étaient intéressés : Aston Villa, Norwich et un club italien.

C’est finalement Mogi Bayat qui a trouvé une solution. En Angleterre pour finaliser les transferts de Kara Mbodj et de Sven Kums, il est parvenu à vendre Okaka à Watford, le club qui a également transféré Kums pour le louer à l’Udinese. Selon plusieurs rumeurs, Okaka serait prêté à Udinese comme Kums (les clubs ont le même propriétaire) mais à priori, ce n’est pas le cas.

Watford est actuellement 18e en Premier League avec 1 point sur 9. Après la défaite contre Arsenal (1-3), le club s’est légèrement mis à paniquer. Ses attaquants Troy Deeney et Odion Ighalo ne sont pas des grands noms si bien qu’Okaka doit pouvoir se mesurer à eux.

Watford est le club où Obbi Oulare n’a pas reçu sa chance la saison passée. Okaka y a déjà passé ses tests médicaux. Il est déterminé à montrer que René Weiler s’est trompé en le virant du noyau A.