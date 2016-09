Stanciu: "Je vaux ces 10 millions"

Anderlecht

Nicolae Stanciu n’a pas manqué sa première avec le Sporting. Le petit Roumain a tout de suite pris de la place dans le jeu anderlechtois. S’il n’a pas marqué, il a déjà reçu une standing ovation du Parc Astrid lors de sa sortie en fin de rencontre. "Mais je peux faire mieux", expliquait-il en quittant le vestiaire dans un très bon anglais. "Je viens à peine d’arriver et je dois encore m’adapter à l’équipe et à mes partenaires. Non, vous n’avez pas encore vu le meilleur Stanciu."

Sûr de lui, le transfert le plus cher de l’histoire de notre championnat n’a même pas cherché à évacuer la pression. "Ces dix millions dépensés pour moi ne me donnent pas plus de stress. Si les dirigeants d’Anderlecht ont décidé de donner cette somme pour m’avoir, c’est que je les vaux. Je pense que c’est le bon prix pour moi."

Avec son numéro 73 dans le dos ("J’aurais aimé le 10 mais il était déjà pris, j’ai donc pris deux chiffres dont la somme fait 10", a-t-il précisé), Stanciu a directement amusé le public, comme quand il s’est permis de passer un petit pont à Tainmont qui n’a clairement pas apprécié vu sa réaction et son exclusion derrière. "On voulait gagner mais c’est important aussi de divertir les supporters. J’ai aussi eu trois occasions pour marquer mais je n’ai pas réussi à en mettre une. Ce n’est pas grave. Peu importe qui marque tant qu’on gagne."

Si la Pro League a découvert Nicolae Stanciu dimanche, l’inverse était aussi vrai. "Et j’ai trouvé que Charleroi était une bonne équipe qui jouait très bien le contre. En Roumanie, il n’y a que quatre ou cinq bonnes équipes et je crois que ce sera plus dur en Belgique. Je connaissais tout de même un peu votre championnat car les matches sont diffusés en Roumanie et je regardais souvent. J’avais déjà repéré le talent de garçons comme Tielemans et Dendoncker avant de signer ici. Et puis Alex (NdlR : Chipciu) m’avait déjà beaucoup de choses sur l’équipe et la compétition."

Le public bruxellois aura l’occasion de revoir le talent du Roumain au bras gauche totalement tatoué dès ce jeudi soir avec la réception de Qabala en Ligue Europa. "On veut franchir la phase de groupes mais on a reçu une poule difficile avec Saint-Étienne et Mayence. Qabala est aussi une bonne équipe mais il faudra absolument gagner ce premier match."