Anderlecht Van Holsbeeck arrive ce mardi à La Manga avec un plan : vendre rapidement Stanciu mais aussi Teodorczyk pour dégager un maximum de cash et combler Vanhaezebrouck

Herman Van Holsbeeck prend l’avion ce mardi. Direction Murcie pour rejoindre le camp de base des Anderlechtois à La Manga. Tout juste rentré de ses vacances à Marbella, d’où il a finalisé l’arrivée de Kenny Saief, le manager sait que son mercato sera encore long et difficile pendant ce mois de janvier. Privé d’un budget clair et confortable par le rachat en cours, Van Holsbeeck sait qu’il n’a pas 36 solutions pour faire plaisir à Hein Vanhaezebrouck et lui amener les renforts qu’il réclame : être plus malin et avoir un plan précis. Le voici.