Surprise au niveau des transferts sortants à Anderlecht : Bram Nuytinck (27 ans) quitte le Sporting et poursuit sa carrière en Italie. Il va signer à l’Udinese, l’ex-club de Sven Kums. L’Udinese Calcio, 13e la saison passée, débourse 3 millions : pas mal pour un joueur qui ne possédait plus qu’un an de contrat à Anderlecht. Il est le deuxième plus gros transfert sortant, après Tielemans.

En principe, Nuytinck signera ce jeudi. Hier, il était encore à l’entraînement à Neerpede, où il a repris cette semaine, après avoir souffert de problèmes au tendon d’Achille.

Nuytinck a disputé cinq saisons au Sporting. L’Olympiacos le voulait, mais le club de Besnik Hasi n’avait pas les moyens financiers. Vu les mérites du défenseur néerlandais, Anderlecht ne s’est pas opposé à son départ. D’autant moins à ces conditions…

Le départ de Nuytinck signifie qu’Anderlecht devra se renforcer en défense, même si Kara reste. Les quatre défenseurs centraux actuels sont Kara, Spajic, Deschacht et Delcroix.

Leander Dendoncker : bientôt un an en plus…

Entre-temps, Anderlecht essaie de prolonger d’un an le contrat de Leander Dendoncker. L’accord n’est pas encore conclu à 100 %, mais le Sporting a très bon espoir de pouvoir garder son médian.