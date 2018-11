Découvrez toutes les réactions d'après-match recueillies au micro de Proximus 11.

"On sortait d'une semaine difficile avec l'élilmination en Europa League il y a quelques jours. On a montré de grandes choses même si ça n'a pas été parfait. Nous n'avons pas pris de but aujourd'hui, c'est une grande satisfaction. Contrairement aux semaines sprécédentes, on a bien réagi quand nous subissions. Je suis fier des jeunes comme Dauda et Sambi qui ont montré de l'envie malgré le peu de temps de jeu qu'ils avaient ces derniers temps."

Sven Kums: "Ca faisait longtemps que je n'avais plus marqué donc ça me fait plaisir de marquer deux buts aujourd'hui et de donner la victoire. Je me suis senti bien dans le jeu même si Gand a pris le jeu à son compte en début de deuxième période. Sambi a fait un très gros match à mes côtés aujourd'hui, félicitations à lui. Le score aujourd'hui m'importe peu, tant que la victoire est là. Notre bilan de 30 points en 15 journées est accpetable même si l'on a perdu quelques points qu'il ne fallait pas. Trebel est un joueur important qui va nous manquer ces prochaines semaines. D'autres vont maintenant devoir saisir leur chance et montrer ce qu'ils valent."

Adrien Trebel: "Très belle prestation. J'espère qu'ils vont réitérer tout cela les prochaines semaines! Personnellement depuis le début de saison, je ne suis pas à mon niveau, je vis des moments difficiles. Je tente de tout donner malgré la douleur mais là mon corps me dit stop. Tous les supporters, la direction et le coach m'ont toujours soutenu mais je pense que pour moi, l'équipe et la suite de ma carrière il vaut mieux que je fasse quelque chose."

Brecht Dejaegere: "Je pense que l'on a eu des occasions pour marquer un but. Après le 2-0 cela devenait trop difficile. A 10 contre 11 nous étions encore bons et l'on avait vraiment les capacités pour faire la différence. On doit conitnuer comme ceci et apprendre de nos erreurs comme sur le deuxième but par exemple."

Hein Vanhaezebrouck: "Gand a été vif, ils ont voulu nous prendre à la gorge en nous faisant mal physiquement et ils ont plutôt bien réussi à le faire. Nous n'avons pas concédé trop d'occasions même si certaines étaient évitables. Finalement la carte rougetombait bien car ils étaient moins dans le milieu et l'on a réussi à prendre le dessus sur eux surtout après la montée de Gerkens qui a apporté de la stabilité et de la précision."

Jess Thorup: "A 10 on savait que ça allait être difficile de venir chercher un point ici à Anderlecht. Même si par moments nous étions au-dessus d'eux dans le jeu et à 10. Malgré la défaite je suis assez satisfait de la prestation de mes joueurs aujourd'hui. Certains jeunes ont bien joué et ont saisi leur chance."