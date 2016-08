Sylla: "J’espère quitter le Sporting"

Anderlecht

Entré pour la dernière demi-heure à la place de Lukasz Teodorczyk, Idrissa Sylla a peut-être disputé ses dernières minutes avec le Sporting. Il ne l’a pas caché en quittant le vestiaire jeudi soir.

Avez-vous pensé que c’était peut-être vos dernières minutes avec Anderlecht quand l’arbitre a mis fin au match ?

"Non, je n’y ai pas pensé mais c’est vrai que c’est possible que ça soit le cas. Je l’espère en tout cas."

Wolverhampton a mis fin aux négociations.

"Oui, c’est vrai, je n’irai pas là mais il y a d’autres offres pour moi. Je dois encore parler vendredi ou samedi avec la direction pour voir où ça en est."

Les Italiens de l’Atalanta sont revenus dans la course, non ?

"Oui, c’est vrai. L’Atalanta me suit depuis deux ans et je peux aller là. Ce serait beau de découvrir le championnat italien, ça me plairait."

L’Atalanta a-t-elle assez d’argent pour vous acheter ?

"Oui, je pense bien. Même si les clubs anglais sont très riches, les Italiens ont aussi de l’argent. Maintenant, il faut voir si Anderlecht acceptera l’offre car le club veut beaucoup d’argent."

Et si vous deviez finalement rester au Sporting ?

"Alors, je me donnerai à fond pour le club (il montre le blason sur son maillot) . J’ai envie de m’en aller mais je ne créerai jamais de problème à Anderlecht."

Interview > Christophe Franken