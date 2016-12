Anderlecht Si l'on se base sur les statistiques de ce début d'exercice 2016-2017, les trois meilleurs artificiers d'Europe se nomment: Edinson Cavani (24 buts/PSG), Lionel Messi (23 buts/FC Barcelone) et... Lukasz Teodorczyk (23 buts/Anderlecht). Un classement étonnant mais également révélateur sur la forme de l'international polonais âgé de 25 ans (10 sélections/2 buts).

En chiffres, l'artificier anderlechtois a été l'auteur de 15 buts en 19 matches de championnat - ce qui fait de lui le meilleur buteur de Pro League - de 7 buts en 8 matches d'Europa League - deuxième au classement des buteurs derrière l'attaquant de La Gantoise, Kalifa Coulibaly (8 buts) - et d'un but en deux matches de Coupe de Belgique.

Au total, Lukasz Teodorczyk a inscrit 23 buts pour 2189 minutes disputées, soit un ratio d'un but marqué toutes les 95 minutes. A ce petit jeu-là, c'est "la Pulga" qui occupe le premier rang européen avec un but inscrit toutes les 72 minutes, devant "el Matador" (1 but/78'), Dries Mertens et Kun Agüero complètent le podium (1 but/93') tandis que... "Teo" vient se positionner à une très honnête 5e place.

Evidemment, le Polonais doit faire face à des adversaires moins coriaces que d'autres attaquants présents dans cette prestigieuse liste des meilleurs buteurs européens sur les 12 championnats principaux du vieux continent (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, France, Portugal, Pays-Bas, Turquie, Grèce, Ecosse, Suisse et Belgique). Par exemple Lionel Messi et Edinson Cavani jouent la Ligue des Champions, ce qui les amènent à faire face à des équipes de plus haut niveau qu'en Ligue Europa. Aussi, et surtout, la Liga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga ou encore la Ligue 1 sont globalement des championnats plus relevés, voire beaucoup plus relevés pour les premiers cités.

Qu'à cela ne tienne, le natif de Zuromin est à créditer d'un début de saison canon et porte littéralement l'attaque des Mauves sur ses épaules. Tant et si bien qu'il n'est déjà plus qu'à une réalisation de son nombre record de buts inscrits sur une saison, sa meilleure remontant à l'exercice 2013-2014 avec Lech Poznan (24 buts en 38 matches).