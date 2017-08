Jusqu’au 27 août et le déplacement à Gand, le taureau doré sera collé dans le dos de Lukasz Teodorczyk, stigmate de son titre de meilleur buteur de l’an passé. Une fois cette cinquième journée passée, le taureau rejoindra le maillot du meilleur buteur de l’actuelle saison. Y a-t-il une chance pour que le Polonais en reste propriétaire ? Au vu des derniers mois, on aurait plutôt tendance à répondre non.

Depuis le 31 mars, Teodorczyk a joué 1.028 minutes toutes compétitions confondues avec le Sporting et il n’a marqué que deux buts, un doublé en 22 minutes sur la pelouse de Charleroi pour le match du titre. Une parenthèse enchantée dans un désert offensif qui n’en finit pas. Et qui commence à sérieusement inquiéter dans les tribunes du stade Constant Vanden Stock. Y a-t-il vraiment un problème Teodorczyk à Anderlecht ? À nos yeux, non. Pas encore, en tout cas. Et ce pour trois raisons.

1. René Weiler lui fait toujours confiance

