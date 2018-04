Le frère de Teo est décédé jeudi.

Anderlecht est sous le choc du décès du frère aîné de Lukasz Teodorczyk. Tomasz - Tomek pour les amis - est décédé jeudi. Cause du décès : inconnue. Lukasz est rentré le plus vite possible en Pologne.

Jeudi, Josue Sa - un des joueurs les plus proches de Teodorczyk - avait encore parlé avec son coéquipier. "Mais il ne m’a rien dit du décès. Nous le soutenons. De la part de tout le groupe, nous lui présentons nos condoléances."

Anderlecht pensait ne pas communiquer à ce sujet, mais c’est Teo qui a annoncé la triste nouvelle sur son compte Facebook. "Ne traînons pas à aimer des gens… Suite à ma tragédie familiale, je suis rentré en Pologne. Repose-toi bien, Konski."

Konski signifie cheval en polonais. C’est le surnom que Teo avait donné à son grand frère. "Il n’a pas reçu ce surnom pour rien", dit Marcin Kubacki, l’agent de Teo, qui ne souhaite pas parler des circonstances du décès. "Tomek était fort comme un cheval."

C’est un fait public que les trois frères - Czarek est le plus jeune - ont connu une jeunesse difficile. Mais elle a resserré les liens entre eux et leur maman, qui habite encore toujours Zuromin, la ville natale de Teo.

Tomasz était-il malade ? Est-ce pour lui que Teo était rentré en catastrophe chez lui et avait loupé le gala du Soulier d’Or, l’année passée ? Même à Anderlecht, personne ne connaît la réponse. Rarement, un joueur a été si réservé au sujet de sa vie privée que lui. Personne ne peut se souvenir avoir vu Tomek au Sporting. Celui qui venait de temps en temps était Czarek. C’est vers lui que Teo a couru en inscrivant le seul but du match contre le Club Bruges.

Hein Vanhaezebrouck a évidemment laissé Teo rentrer chez lui. "La mort de son frère a touché tout le monde. Pour Teo , c’est une énorme gifle. Il est suspendu ce week-end, mais il n’aurait de toute façon pas joué. Il est abattu. Il est rentré chez lui pour régler l’enterrement."

C’est dur à dire, mais la vie continue. La semaine prochaine, Anderlecht joue un match crucial à Bruges. Est-ce que Teo sera en état de jouer ? Les funérailles auront probablement lieu en fin de semaine. Et sera-t-il encore en mesure de jouer lors des autres matches de playoffs ? Vanhaezebrouck : "Je ne sais pas y répondre. On verra dans quel état il reviendra."