Les clubs ont officialisé le deal, finalisé quelques minutes avant le deadline en Italie.

Quelques minutes avant le match du RSCA contre Mouscron, le transfert de Lukasz Teodorczyk à Udinese a été officialisé par les clubs. Un transfert qui s'est réalisé en quelques jours mais qui n'a été bouclé qu'à la toute fin du mercato italien, fermé depuis ce vendredi 20 heures.

Le Polonais a signé pour quatre ans dans le Frioul. On ne sait pas encore si c'est via un transfert sec ou via un prêt avec obligation d'achat. Le RSCA devrait récupérer 7 millions dans l'opération.