Cet autre nouvel Anderlechtois, le Suédois Isaac Kiese Thelin, débutera également sur le banc. Pourtant, il a laissé une bonne impression aux entraînements. Il n’est pas un buteur comme Teodorczyk, mais est beaucoup plus agréable avec les médias.

Avez-vous déjà dû chanter devant le groupe ?

"Oui, j’ai fait du rap. Du Snoop Dogg. Les joueurs ont applaudi. C’est un chouette groupe. J’ai hâte de découvrir le stade et les supporters. J’ai entendu que l’ambiance est bonne."

Ce stade a ovationné Zlatan après ses quatre buts contre Anderlecht avec le PSG.

"Ah vraiment ? Je l’ignorais. Anderlecht doit avoir eu un jour sans. Mais bon, Zlatan n’est pas n’importe qui."

Vous avez débuté un match à ses côtés : le 0-2 en Moldavie, où il a marqué deux fois.

"Il est un des meilleurs au monde. Il m’a donné beaucoup de conseils. C’est un vrai pro . Mais il reste un être humain. Je le respectais énormément, mais je n’avais pas peur de lui."

Il a dit qu’un grand avenir vous attend.

"Quand un gars comme lui dit cela, vous voulez travailler plus, pour montrer qu’il a raison."

Mais votre vraie idole était Larsson.

"Oui. Quand on est gamin, on a des idoles. Je célébrais mes buts comme lui, en sortant la langue. (Rires) Maintenant, je ne fais plus ça. Après un match contre son équipe, quand il était coach, il m’a dit : ‘Tu es un bon joueur !’ "

Une autre anecdote : à Nörkopping, vous rentriez au club le soir pour faire de la muscu ?

"Oui. Moi et le Gambien Barrow étions tellement motivés que nous avons pénétré dans l’enceinte du stade pour bosser. Le T2 nous avait surpris. Il pensait qu’on était des cambrioleurs."

Avez-vous déjà vu votre oncle congolais qui vit en Belgique ? Ou vos amis suédois de Gand ?

"Non, mais on s’est contactés. Bientôt, les Suédois de la D1 belge peuvent peut-être aller ensemble au resto … (rires) "