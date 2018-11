Mais que donc se passe-t-il avec Bubacarr Sanneh ? L’homme à huit millions est non seulement une catastrophe à la relance, il ne maîtrise pas les règles de base de la défense. Jeudi, il ne regardait que le ballon sur le centre-tir de Valbuena et a totalement perdu de vue Ayew. Qu’en penserait Jesse Thorup, le nouvel entraîneur à Gand, sous lequel il était très bon à Midjylland ?

Thorup, l’adversaire de ce dimanche, à sa conférence de presse d’hier : “Au Danemark, il lui a aussi fallu deux mois et demi pour s’adapter. Les gens disaient : ‘Qu’est-ce que c’est, ça ? Pourra-t-il un jour être titulaire ?’ Finalement, il est devenu le meilleur défenseur du pays. Je m’attends à la même chose ici.”

Selon Thorup , Sanneh va finir par convaincre. “Il a besoin de beaucoup de confiance. Je vois qu’il n’est pas encore adapté au style de jeu d’Anderlecht, et qu’il ne ressent pas encore la confiance des joueurs autour de lui et de l’entraîneur. Le meilleur Sanneh est très fort dans les duels, important sur phases arrêtées offensives et défensives. Entre-temps, j’ai vu que les attaquants en Belgique ont de la vitesse et de la puissance. Il pourra aider à les freiner.”