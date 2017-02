Encore buteur et donneur d'assist dimanche face à Zulte Waregem (4-2), Youri Tielemans dispute une bonne saison avec Anderlecht.

"Je me sens très bien. Il y a parfois des moments où la fatigue se fait sentir inconsciemment, mais je me sens bien et je pense que cela se voit en match", a déclaré le médian bruxellois à la veille du duel de jeudi contre le Zenit Saint-Petersbourg, en 16e de finale aller de l'Europa League.

Cette saison, Tielemans a inscrit 8 buts et délivré six assists en championnat. Ses stats sont de 4 buts et 1 passe décisive en Europa League. "L'entraîneur me fait jouer plus haut. C'est donc plus facile d'être dans les 16 mètres pour marquer et donner des assists. Ma position dans le jeu explique mes statistiques".

Youri Tielemans n'est cependant pas assuré de débuter jeudi face aux Russes, l'entraîneur anderlechtois ayant indiqué qu'il comptait faire tourner son effectif. "Cela ne m'ennuie pas. L'entraîneur fait ses choix et nous devons les respecter", a commenté le numéro 31 du Sporting. "Les joueurs sur le banc ont autant de qualités que ceux sur le terrain. Le Zenit a une équipe très solide, avec de très bonnes individualités. Ca ne sera pas facile mais nous allons faire de notre mieux. C'est un match important".