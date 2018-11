Le capitaine du RSCA souffre trop des abdominaux. On ne le verra plus en 2018

Pas d’Adrien Trebel jeudi contre Lokeren. Les suites d’un quadriceps douloureux après un coup reçu dimanche passé à Eupen. Rien de grave mais le capitaine du RSCA est inquiet quand même. Avant de se faire mal au Kerhweg, il n’était pas bon du tout sur le terrain. Depuis quelques semaines, il n’est plus que l’ombre de lui-même et il en est bien conscient.

La raison ? Encore et toujours ses abdominaux qui le gênent depuis des mois. Malgré de nombreuses précautions, notamment un programme d’entraînement considérablement allégé, Trebel ne va pas mieux. Ses abdos l’empêchent d’avoir l’explosivité et la puissance d’avant. Très embêtant pour un milieu de terrain dont la conservation du ballon est l’une des grandes forces.

En septembre, il était allé consulter une spécialiste en Allemagne. Il était ressorti du rendez-vous rassuré : “Elle m’a dit que je pouvais continuer sans opération pour l’instant mais qu’il faudrait quand même m’y résoudre.” Le jour est venu pour Trebel. Il ne voit pas comment son état pourrait s’améliorer sans passer par le billard. Et le plus vite sera le mieux pour lui.

À Anderlecht, on a compris qu’il n’y avait plus d’autres solutions. Le staff n’a pas envie de perdre son capitaine mais il faudra faire sans lui pendant de longues semaines. La durée exacte de son absence n’est pas encore connue. Une chose est sûre : on ne le reverra plus en 2018.