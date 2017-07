Vingt ans très exactement après avoir débuté le football dans le club du CO Vernouillet, une petite commune des Yvelines, Adrien Trebel fait encore des découvertes dans le monde du ballon rond : samedi soir, à Herentals contre le Lierse, il a joué au poste d’arrière gauche. "Une grande première pour moi", rigolait-il à sa sortie du vestiaire.

Et une première réussie ! Pendant les 45 minutes où il a joué, il a montré de belles qualités de placement tout en apportant beaucoup d’excellents centres. C’est d’ailleurs sur un caviar de Trebel que Kums a ouvert le score de la tête juste avant la demi-heure.

Une solution inattendue pour René Weiler ? "Non, je ne pense pas", répond directement le Français de 26 ans. "Obradovic était légèrement blessé et le coach m’avait dit la veille que je devrais dépanner comme arrière gauche. Ce n’était pas un souci pour moi car je veux avant tout jouer mais je me sens quand même beaucoup plus à l’aise au milieu. Je me suis rendu compte que cette position d’arrière latéral est très exigeante, notamment tactiquement."

Bref, Adrien Trebel ne sera qu’une solution extrême comme back gauche. À condition d’ajouter un gaucher de plus dans le noyau anderlechtois. En l’absence d’Obradovic et avec le départ en Chine d’Acheampong, Weiler n’est plus très riche à ce niveau. Delcroix (testé avec moins de succès à gauche de la défense en seconde période) et Deschacht sont bien plus forts dans l’axe. "Il y a aussi Najar qui peut faire de grosses prestations comme arrière gauche même s’il est droitier", précise Trebel. "Il l’a déjà prouvé au plus haut niveau." Un renfort ne serait quand même certainement pas de trop pour cette position…

L’autre nouveauté du match contre le Lierse, c’était encore à gauche qu’elle se passait, mais un cran plus haut avec les débuts d’Henry Onyekuru. Des débuts… marquants avec un premier but inscrit en fin de rencontre sur un joli service d’Hanni. "C’est super de commencer ainsi. Je suis prêt pour essayer de refaire la même chose en Supercoupe", se félicitait le Nigérian qui doit cependant encore s’adapter au système de jeu de Weiler. "Étape par étape", ajoutait-il en souriant.