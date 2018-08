Anderlecht tient son plus gros renfort du mercato.

Luc Devroe et Marc Coucke ont réussi (avec la complicité de Mogi Bayat, présent pour la première fois en photo depuis l’arrivé de la nouvelle direction) le défi qu’ils s’étaient fixé cet été. Ils ont su convaincre Adrien Trebel de rester un an de plus à Anderlecht.

Les Mauves peuvent officiellement compter sur leur capitaine jusqu’en 2023. S’il y a fort à parier que Trebel n’ira pas jusqu’au bout de son bail, ce contrat au très long cours est une marque de confiance.

Le joueur s’est déclaré "heureux de cette marque de respect".

Il faut dire que cette signature est assortie d’un très gros contrat. La direction s’est montrée encline à de gros efforts et a fait sauter la banque pour conserver le joueur.

Le montant de son salaire n’a pas filtré mais il devrait être l’un des plus gros salaires de l’histoire du club. Teodorczyk était le numéro 1 avec deux millions par an.

En cas de belle offre pour lui l’été prochain, Anderlecht collaborera à un départ.