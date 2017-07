Anderlecht s'est imposé (0-2) contre le Lierse samedi soir en amical sur le terrain d'Herentals

C'est privé de Nuytinck Najar, Teodorczyk, Stanciu, Obradovic et Sels, tous épargnés, qu'Anderlecht a disputé son troisième et avant-dernier match de préparation contre le Lierse samedi soir dans les coquettes installations du VC Herentals. Un match remporté au petit trot grâce au but de la tête de Kums inscrit juste avant la demi-heure puis celui d'Onyekuru en toute fin de rencontre face à des Lierrois plutôt séduisants.

Le premier but fut amené par un magnifique centre de Trebel, positionné comme... arrière gauche. Un rôle inhabituel dans lequel le Français a montré de bonnes choses, notamment par ses services tendus et précis dans le grand rectangle. Même s'il a convaincu pendant ses 45 minutes de jeu, le Français ne sera sans doute pas amené à remplir ce rôle en compétition.

L'autre nouveauté, c'était la première en mauve (enfin en gris) d'Onyekuru. Bien servi par Hanni, il a marqué le second but en toute fin de rencontre. Sur le flanc gauche de l'attaque, l'ancien Eupenois a tout de même montré qu'il devait encore assimiler le jeu de Weiler. Aussi bien défensivement qu'offensivement, le Nigérian a plusieurs fois fait les mauvais choix. Bon signe tout de même : il a montré une grosse volonté de bien faire. Et son coup du sombrero réussi face à un défenseur du Lierse a beaucoup amusé les supporters, venus en nombre samedi soir.

Côté satisfaction, on mentionnera encore les noms de Dendoncker, Kums, Gerkens et Hanni qui montent clairement en puissance par rapport au dernier match, perdu en Autriche contre Salzbourg (4-1). Le Sporting jouera sa dernière rencontre amicale mercredi soir à Dender. Samedi soir (20h30), ce sera le premier vrai match contre Zulte Waregem en Supercoupe.

Anderlecht : Svilar ; Appiah (46e Sowah), Kara (46e Deschacht), Spajic, Trebel (46e Delcroix) ; Dendoncker ; Chipciu (46e Bruno), Gerkens, Kums (46e Onyekuru), Hanni ; Kiese Thelin (46e Ganvoula).

Les buts : 26e Kums (0-1), 86e Onyekuru (0-2).