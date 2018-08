Adrien Trebel l'a encore répété : s'il quittait Anderlecht, c'était pour un meilleur club. "Mais je me sens bien ici. La direction et le coach m'ont tenu un discours très positif."

Le joueur a pourtant eu des offres a confié qu'il aurait pu gagner "beaucoup d'argent dans les pays du golf. Mais ce n'était pas la priorité."

Malgré les différents contacts et une situation ambiguë, il a su rester calme. "J'avais mal géré cette situation au Standard. Je suis plus adulte aujourd'hui. J'ai plus de recul sur mes décisions."

"Ma situation familiale a également joué un rôle", a confié Adrien Trebel. Le Français va être papa sous peu et veut un maximum de "stabilité pour [sa] famille."