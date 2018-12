Il ne fallait pas attendre la 10e minute de jeu pour voir le Cercle enfoncer un peu plus les Mauves.



Kylian Hazard se présentait seul face à Didillon et le trompait en deux temps et s'offrir le deuxième but de sa saison. A la 22e minute, Sven Kums bottait un corner au deuxième poteau où Gerkens, complètement esseulé, armait une volée imparable pour remettre les deux équipes à égalité. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score de parité assez logique, puisque les débats étaient équilibrés.

Les compos:

- Cercle Bruges : Nardi, Omolo, Koné, Ueda, Atienne, Lusamba, Mercier, Vittinho, Hazard, Cardona, Bruno.

- Anderlecht : Didillon, Najar, Bornauw, Lawrence, Saelemaekers, Kums, Sambi Lokonga, Morioka, Amuzu, Gerkens et Dimata.





Suivez le match en direct commenté: