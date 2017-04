Le RSC Anderlecht s’apprête à fêter le 34e titre de son histoire, mais le club le fera sans Guy Mertens (55 ans), un de ses supporters les plus fidèles. Guy est décédé des suites d’un arrêt cardiaque, onze jours après avoir été mis K.-O. par un coup de boule d’un autre supporter d’Anderlecht.

Les faits remontent au 9 avril, jour d’Anderlecht - La Gantoise. Après le 0-0, Guy se dirige vers les buvettes à l’intérieur du stade et est retrouvé à terre. Il a perdu conscience et a le nez qui saigne, sans doute après avoir reçu un coup de boule. Au moment où ses amis le rejoignent, les auteurs des faits ont disparu. Guy est transporté d’urgence à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Il est opéré au nez mais reste dans le coma pendant dix jours.

Jeudi passé, jour de Manchester United - Anderlecht, il est victime d’une crise cardiaque et meurt. Ses amis apprennent la triste nouvelle au moment où ils sont à Old Trafford pour leur match de l’année en Coupe d’Europe. Entre-temps, le parquet est à la recherche des auteurs des faits.

Dimanche, lors du match à domicile contre Bruges, quatre personnes ont été interpellées, mais il n’est pas clair s’il s’agit du ou des coupables. L’enquête est en cours et le parquet ne veut pas la perturber. Les images des caméras de surveillance ne sont pas très claires.

Autre élément de l’enquête : est-ce que c’est le coup de tête qui a provoqué l’arrêt cardiaque, ou est-ce que Guy souffrait d’une autre maladie ? Là aussi, le parquet attend les résultats des examens. Le club de supporters de Guy - ‘Blijf Kalm’ d’Everberg, près de Sterrebeek - est abattu par le décès de leur ami. "Il était toujours de bonne humeur et allait à chaque match à domicile et à l’extérieur, sauf à l’étranger", nous dit-on. "Guy n’était pas un bagarreur, mais il détestait le Club Bruges et le Standard. Il allait au Sporting depuis son enfance."

Guy travaillait à l’hôpital UZ Louvain-Pellenberg, avait une femme et deux enfants. Ses funérailles auront lieu ce samedi matin à Nieuwrode.