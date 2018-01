Une donnée supplémentaire vient compliquer le mercato anderlechtois: le nombre obligatoire de six Belges sur la feuille de match.



Un nombre qui pourrait même passer à huit la saison prochaine. S’il n’y a pas encore trop de soucis cette saison, cela deviendra difficile l’année prochaine avec les départs programmés de Sels (fin du prêt), Bruno (fin du prêt), Deschacht (fin du contrat) et Dendoncker (transfert promis au plus tard cet été). Pour anticiper, le Sporting cherche donc aussi des Belges en janvier. Cela a mené à une rumeur surprenante au RSCA: Kevin Oris aurait été contacté.



Qui ça ? Un attaquant de 33 ans au chômage, qui est passé par Mons et l’Antwerp et qui avait réalisé de bonnes choses dans les championnats sud-coréen et chinois ces dernières années. Mais cette rumeur s'est vite dégonflée, et a même été démentie par le site officiel du club. Une nouvelle source indique que les Mauves donneront plutôt sa chance à un U21 s'ils sont vraiment amenés à devoir gonfler leur nombre de Belges sur les feuilles de match.



Le mercato du Sporting risque en tout cas encore d’apporter des surprises.