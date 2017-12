Anderlecht va poser une nouvelle pelouse au stade Constant Vanden Stock dans les premiers jours de janvier, a annoncé le club bruxellois mercredi.

"Ces derniers temps, tout le monde a constaté que la pelouse du stade Constant Vanden Stock avait beaucoup souffert des conditions climatiques et des nombreux matches disputés. C'est pourquoi elle sera très prochainement remplacée", écrit le RSCA sur son site internet. "Dans les premiers jours de l'année 2018, une nouvelle pelouse sera posée dans notre stade afin d'améliorer sensiblement la qualité du terrain. Durant la seconde partie de la saison, le service infrastructure va étudier plus profondément comment aborder le renouvellement structurel du terrain et, notamment, le remplacement du chauffage. Cette étude devrait se traduire, dès la saison prochaine, par une meilleure qualité d'une pelouse plus durable".

Anderlecht a joué son dernier match de l'année à domicile mardi face à Gand, que les Mauves ont battu 1-0. Anderlecht est 3e du championnat à 13 points du leader, le FC Bruges.

Le Sporting reprendra la compétition le dimanche 21 janvier sur le terrain de Genk et jouera son prochain match à domicile le mercredi 24 janvier face à Waasland-Beveren.