Lors de la conférence de presse de présentation d'Adrien Trebel, la nouvelle recrue du Sporting, Herman Van Holsbeeck a tenu à clarifier que ce dernier a signé un contrat de quatre ans et demi et non trois an et demi.

"Durant l'été, il y a eu un grand nettoyage avec treize départs et neuf arrivées. Un joueur - Steven Defour - nous a ensuite quittés alors qu'on ne s'y attendait pas. Nos deux jeunes médians Tielemans et Dendoncker ont dès lors dû jouer tous les matchs. Pendant six mois, nous avons donc cherché un joueur capable d'apporter de l'équilibre à l'équipe. Pour les quinze jours de mercato restants, on verra, mais je pense que le coach Weiler est déjà très satisfait."

Le manager des Mauves, qui reconnaît que le transfert a été "compliqué", est également confiant quant à la réaction des supporters. "Le contexte était tout à fait différent avec Defour, qui avait été champion deux fois avec le Standard. Il avait aussi un problème avec les supporters à la suite de l'affaire Wasilewski. Il y a déjà eu de nombreux transferts entre clubs rivaux, de Rensenbrink à Mbokani, je ne vois donc pas pourquoi il y aurait des problèmes."