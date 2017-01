Herman Van Holsbeeck a été étonné en apprenant la retraite de son ancien chouchou ce mardi matin.

"J'étais ma salle de bain et Jean-François Lenvain, la personne qui s'est toujours beaucoup occupé d'Anthony, m'a appris qu'il arrêtait sa carrière. J'étais vraiment surpris. Même abasourdi car j'ai toujours eu un petit faible pour Anthony." Herman Van Holsbeeck était encore marqué par la nouvelle en arrivant à La Manga mardi en fin d'après-midi. "Il aime beaucoup le football. S'il fait ça, c'est qu'il doit être loin mentalement. C'est triste car je pensais qu'il allait bien se relancer à Montpellier."

Le manager général rencontrera Anthony Vanden Borre la semaine prochaine. "Il m'a dit qu'il voulait stopper son contrat (Ndlr: encore 18 mois à 800.000€ par an). Je lui demanderai comment il voit sa vie. On va quand même essayer de voir comment on peut l'aider car il reste un enfant du club. On tiendra compte de l'aspect humain pour lui offrir une perspective. Mais le voir travailler dans une autre fonction au RSCA n'est pas encore à l'ordre du jour."