"Nous sommes très fiers d’accueillir Adrien Trebel dans notre famille mauve." Trois jours après l’annonce officielle de la signature de l’ex-capitaine du Standard au Parc Astrid, Herman Van Holsbeeck a présenté sa recrue à la presse.

Selon Van Holsbeeck, le transfert de Trebel n’est pas une idée qui est née la semaine passée, au moment où Gand était sur le point de finaliser le deal. "Nous le voulons depuis le mois de septembre", prétend le manager général des Mauves. "Mais nous pensions que c’était un transfert irréalisable."

Trebel doit faire oublier Defour. "Nous avons perdu 13 joueurs cet été. Le départ d’un d’eux - Defour - n’était pas prévu. Pour rétablir cet équilibre et pour ne pas que Tielemans et Dendoncker doivent jouer tous les matches, René Weiler m’a donné une liste de joueurs. Trebel en faisait partie."

La Gantoise a initialement réagi de façon sportive, mais a ensuite lancé une pique à Van Holsbeeck. "Au lendemain de notre accord avec Anderlecht pour le transfert de Guillaume Gillet, nous avons refusé une offre de 3,5 millions d’un autre club, parce que nous avions donné notre parole. Visiblement, les temps ont changé."

Van Holsbeeck, après un silence : "Je pourrais réagir à cela, mais je ne le fais pas. Parfois on gagne, parfois on perd. Et ce n’est pas gai de perdre…"

Entre-temps, il l’a emporté sur l’ex-champion, le club avec le plus beau stade du pays. Niveau prestige, Van Holsbeeck a réalisé un joli coup : "C’est bien la preuve que nous restons le plus grand club de Belgique. Ou est-ce que vous en doutiez ?"

Et quid du Standard, où les supporters se révoltent ? "Nous avons traité de façon correcte avec le président, Bruno Venanzi. Nous avons demandé le prix de Trebel et avons trouvé un accord."

Les relations entre les anciens ennemis sont visiblement rétablies. Van Holsbeeck : "À l’époque de Duchâtelet, la relation était compliquée. Il avait une autre vision du football que nous. Il y avait un grand écart entre les deux clubs."

Van Holsbeeck a également tenu à complimenter Trebel. "L’image que j’avais de lui, en lisant les médias, était celle d’un caractère difficile. Ce n’est pas du tout le cas. Tous les clubs de la colonne de droite de la Bundesliga le voulaient. Mais il nous a dit : ‘Si Anderlecht me veut, je vais à Anderlecht.’"





"Si on offre 30 millions pour Teo, on discutera…"

Anderlecht a décidé depuis longtemps qu’il lèvera l’option d’achat pour Lukasz Teodorczyk, auteur de 24 buts, toutes compétitions confondues. Anderlecht va donc débourser les 4,5 millions convenus avec le Dynamo Kiev. "Nous avons le temps jusqu’au mois de mai, mais on va s’y mettre maintenant", indique Van Holsbeeck. Cela ne signifie toutefois pas que le Polonais sera encore anderlechtois la saison prochaine. Van Holsbeeck : "Si un club offre 30 millions pour lui, on va se mettre autour de la table pour discuter."





"Je n’ai pas payé 36 millions à des agents"

Avant de quitter les journalistes, Van Holsbeeck a tenu à mettre quelque chose au point. Après la publication des comptes du Sporting d’Anderlecht pour la saison 2015-2016, plusieurs médias ont parlé de 35,9 millions d’€ de commissions distribuées aux différents agents de joueurs. "C’est complètement faux", s’insurge Van Holsbeeck. "Il faut apprendre à lire un bilan. Vous vous imaginez ce que c’est 36 millions ? Alors qu’on a un budget de 45 millions ? Vous vous imaginez ce que les supporters doivent penser ? Et je peux vous dire que Monsieur Van Damme ne serait pas d’accord. Si ce montant était correct, il faudrait me foutre dehors !"





"Ce groupe veut mourir pour être champion"

Avec les deux renforts, Van Holsbeeck croit au titre. "Alors que c’est une saison de transition, vu tout le grand nettoyage que nous avons effectué", précise le manager. "Ce serait un miracle, si nous parvenons à remporter le titre. Normalement, c’est même impossible. Mais entre-temps, on est à deux points de Bruges. Et Weiler a créé un excellent esprit d’équipe. Il a créé un groupe qui serait prêt à mourir pour être champion. Nous avons fait les transferts qu’il voulait - ça ne sert à rien de transférer une vedette en qui il ne croit pas - et nous avons gardé nos meilleurs éléments."





"Un incroyable Delcroix et Oli comme s’il avait 18 ans"

Sauf surprise, Anderlecht ne va donc plus se renforcer en défense. Van Holsbeeck : "Nous avons découvert l’énorme talent du jeune Hannes Delcroix (17 ans) à La Manga", dit Van Holsbeeck. "Il a fait un stage incroyable et a été bon pendant sa mi-temps contre Cologne. Deschacht, lui, va encore une fois montrer ses qualités pendant les mois à venir. Plus il vieillit, plus il veut montrer qu’il a une mentalité d’un gars de 18 ans. Dendoncker, lui, on peut désormais le faire jouer en défense quand il le faut. Et nous allons bientôt récupérer Kara, qui est à la Can. Allons-nous retenter le coup avec Lombaerts ? Je serais fou de dire que je n’ai pas besoin de lui. Mais je sais à quel point c’est dur de trouver un accord avec des Russes. Le prix change toutes les semaines. Je ne me fais pas d’illusions."





"Thelin, le style que Weiler voulait"

La signature de l’attaquant suédois Isaac Thelin était presque aussi surprenante que celle de Trebel. "René Weiler voulait un certain style d’attaquant, qui serait complémentaire avec Teodorczyk", explique Van Holsbeeck. "Il devait avoir du talent, évidemment. Mais il devait surtout avoir une bonne mentalité. Il devait accepter d’être sur le banc et être prêt quand il le faut, parce qu’on a vu - ces dernières années - que les titres se gagnent avec un bon banc. Thelin répond à tous les critères et était sur sa liste…"





"Meïté était impossible cet hiver, mais…"

Un joueur qui a fait forte impression sur Anderlecht est Soualiho Meïté de Zulte Waregem. En début de mercato, il était considéré comme un renfort éventuel. "C’était ma tâche d’examiner le dossier", avoue Van Holsbeeck. "J’ai vite compris qu’il n’était pas question de le transférer lors de ce mercato d’hiver. Si on pourra le transférer en été ? L’avenir nous dira ce qui est possible et ce qui ne l’est pas…"