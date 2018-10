Vanhaezebrouck a rencontré les fans, Coucke fera la même chose, le 25 octobre.

Hein Vanhaezebrouck a eu un entretien “constructif” avec une grande partie du Fan Board, qui représentent les supporters d’Anderlecht. Selon le site du RSCA, HVH a pris largement le temps d’expliquer en détail la situation sportive. Il a également admis qu’il était allé trop loin dans sa réaction lors du match contre Saint-Trond. Le coach a indiqué qu’il voulait protéger les joueurs.

Les membres du Fan Board ont également fait part de leurs commentaires et propositions. Les deux parties se sont mis d’accord de rester en contact durant les semaines à venir.

À sa conférence de presse, Vanhaezebrouck avait refusé de parler du sujet délicat. Par contre, il s’était exprimé au sujet de la très mauvaise vente de tickets pour les matches d’Europa League. “C’est dommage, et je vois très peu de raisons pour ne pas venir au match. Sauf peut-être qu’il n’y a soi-disant pas de grands adversaires dans la poule. Et que les matches se jouent à 19 heures.”

On est curieux de voir comment les fans vont accueillir leur T1 ce soir.

Marc Coucke, lui aussi , va rencontrer les supporters. C’est ce qu’il a annoncé via un tweet. Il invite tous les présidents des clubs de supporters, plus vingt autres supporters, à déterminer par tirage au sort. Les candidats peuvent envoyer un mail à info@rscanderlecht.be.

La date du rendez-vous : le 25 octobre, jour d’Anderlecht – Fenerbahçe, à 17 heures.

Coucke a déjà ajouté un message à son tweet. “Merci pour les réactions sympathiques et parfois moins sympathiques”, était son introduction. Il maintient que “le potentiel du RSCA est énorme, et je veux tout faire pour vous faire revivre (dans la mesure du possible) les moments de gloire. Même si cela durera un certain temps et que tout le monde ne nous accorde pas ce plaisir”.

Il avoue également : “Le début de mon parcours de président connaît plus d’obstacles que prévu.”