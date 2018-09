Le coach devra se passer de Trebel, Lawrence et Bakkali pour affronter l'Union.

L'ambiance était à la rigolade à Anderlecht. Les Mauves ont passé un excellent début de semaine, surfant sur leur victoire contre le Standard. "C'était un soulagement pour tout le monde et à tous les niveaux."

Après avoir revu le match, Hein Vanhaezebrouck a tout de même pointé de nombreux défauts. "On a encore une fois oublié de concrétiser et la fin de match a été très mal gérée. Le but tombe par hasard car nous n'arrivions plus à rien après la 90e minute. Les joueurs ont perdu les pédales. Nous devons réussir à tenir le cap durant 95 voire 98 minutes."

Ce jeudi, les Mauves affrontent l'Union Saint-Gilloise et tout le monde au RSCA craint un scénario à la Trnava. "Je veux gagner ce match à tout prix. Nous n'avons pas le droit à l'erreur face à l'une des meilleures équipes de D1B. Leur attaque est vraiment costaude avec Niakaté qui est le meilleur buteur du championnat, Tabekou qui a été champion à Gand avec moi et surtout Tau qui, selon moi, à le niveau pour évoluer dans au moins 11 des 16 équipes de D1A. On a raté le coup à Trnava et je refuse une seconde de penser à une défaite en Coupe. Je peux vous dire que ce match en Slovaquie reste dans la tête car nous n'aurions pas dû le perdre. Et nous ne sous-estimerons pas l'Union. En Coupe, les plus petites équipes se subliment. Je me souviens d'avoir joué l'un de mes meilleurs matches avec Harelbeke face à Anderlecht."

Il devra toutefois se passer de plusieurs joueurs dont son capitaine. "Trebel ne sera pas là. Ce n'est pas qu'il va mal, mais un peu de repos lui fera du bien. Bakkali n'a pas pu s'entraîner mardi mais était de retour ce mercredi. Je préfère toutefois le faire travailler à l'entraînement. Il ne jouera pas. Lawrence a repris mais n'a pas encore pu jouer de duels. Ce sera trop court pour lui. Bornauw est par contre de retour."