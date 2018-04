Hein Vanhaezebrouck croit que son équipe peut battre Bruges mais ce ne sera pas simple.

Spajic ne devrait pas jouer face à Bruges. Une tuile à laquelle Hein Vanhaezebrouck est préparé. Le coach du RSCA ne paraît pas stressé au moment d'abord un match pourtant capital dans la course au titre.

Logique, il ne voit pas cette rencontre comme plus importante qu'une autre. « Ce n'est pas le match clé des palyoffs. Si on gagne dimanche et qu'on perd les quatre suivants, c'est que ce n'était pas un match clé. Tous les matches sont importants. La pression est sur nous, sur Bruges et sur Gand. Je ne tente pas de la mettre sur nos adversaires mais chaque match a une importance capitale en playoffs. »

Vu la forme de Bruges, beaucoup pensent qu'une victoire du RSCA serait synonyme de miracle. « Pas du tout », coupe Vanhaezebrouck. « En football tout est possible. Regardez cette semaine en Ligue des Champions. Le football est le sport où tout peut arriver. »

Il a refusé de parler de la course au titre et a rappelé que le retard sur Bruges était grand. « Les battre ne relance pas tout mais ça va rendre la course aux premières places plus nerveuse. Mais j'imagine mal Bruges commencer à douter vu leur forme du moment. »

Les clés du match restent des inconnues pour lui mais il compte sur une rencontre plus positive que lors du 5-0 pris sur le terrain des Brugeois. « Cela n'avait pas été bon et nous avions des circonstances défavorables. Chez nous, nous aurions mérité la victoire mais le but d'Harbaoui a été injustement annulé. On devra être au top ce dimanche si on veut faire quelque chose. »