Hein Vanhaezebrouck a préfacé le match en évitant de mettre trop de pression autour de cette rencontre.

Sera-ce un miracle de gagner ?

"Pas du tout. En football, tout est possible. Après, j’ai regardé le choc des Flandres et Bruges n’a jamais été aussi dominant qu’en seconde période la semaine passée."

Pieter Gerkens vous donne seulement 40 % de chances de gagner…

"Je ne dois pas être d’accord avec lui. S’il dit ça, c’est qu’il est conscient de la difficulté de la tâche."

Bruges n’a pourtant plus gagné au Parc Astrid depuis près de 20 ans…

"Et alors ? Ils ont essayé depuis lors mais n’y sont pas parvenus. À nous d’être assez bons pour que la série continue."

Est-ce le match clé pour le titre ?

"Non. Si on gagne ce match et qu’on perd ensuite les quatre prochains, il n’aura servi à rien. Tous les matches sont importants. Ce n’est pas une méthode pour enlever la pression de mes épaules. Nous sommes tous, Gand, Bruges et nous, sous pression à chaque match. Ce match permettrait juste de rendre la course pour le titre un peu plus nerveuse."

Allez-vous tirer des enseignements du 5-0 au Jan Breydel ?

"Je n’en ai pas parlé. J’ai revu les images plusieurs fois. On était bien organisés en début de match et eux avaient la balle. Il y a eu des faits de match, des occasions manquées. Puis, ce n’était pas bon de notre côté. Nous avions été plus convaincants à domicile."