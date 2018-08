Hein Vanhaezebrouck veut éviter que les gens s’enflamment: "Nos deux premiers matches n’étaient pas très bons".

Après avoir mis quatre buts à Courtrai et cinq à Ostende, Anderlecht se rend à Charleroi dimanche. "Mais n’attendez pas qu’on en mette six', prévient directement Vanhaezebrouck. "Avec tout le respect que j’ai pour Courtrai et Ostende, Charleroi est quand même d’un autre niveau. C’est le premier candidat aux playoffs 1 qu’on va affronter cette saison. Je trouve que cette équipe est encore mieux équilibrée que les années précédentes. Ce sera difficile."



Le coach sent que les supporters sont très enthousiastes après les deux premières victoires. "Pourtant, ce n’était pas deux très bons matches de notre part. On a été efficace, oui, mais il y a aussi eu beaucoup d’erreurs. Charleroi sera un match très différent et ça va remettre tout le monde les pieds sur terre." Dimanche au Mambourg, Vanhaezebrouck devra à nouveau se passer de Kums, Saief, Najar et Teodorczyk, toujours blessés ou pas encore en forme suffisante. Malgré quelques petits pépins physiques cette semaine, Trebel, Delcroix, Bornauw, Vranjes, Milic et Bakkali devraient, eux, être prêts.