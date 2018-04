Les Buffalos se sont logiquement imposés et ont réalisé une superbe opération au Parc Astrid.

Vanderaeghe : "Je suis content que la presse voit mes choix d'aujourd'hui (aligner Verstraete et Dejaegere côte à côte, ndlr) qui ont été gagnants aujourd'hui. On a bien vu qu'on pouvait jouer plus haut et combine, cela nous a donné beaucoup de choix. J'ai beaucoup d'options à ma disposition dans le noyau, et j'espère continuer comme cela dans les prochaines semaines."

Gigot : "On a été très solidaires aujourd'hui et on a réussi à rester en bloc. On met ensuite le 2e but ce qui a suffi pour faire la différence. Je me sens plus à l'aise dans notre système et ça se voit. La semaine prochaine, ça sera une grosse bataille face à Bruges qui est un très bon adversaire. On ne pense pas trop au titre, on y va étape par étape. On verra après notre match de la semaine prochaine."

Dejaegere : "On a bien commencé le match, avec une bonne pression. Il ne nous manquait qu'un goal et il est arrivé rapidement en deuxième mi-temps, après il fallait rester organisés et on a très bien fait ça. Notre plan était meilleur que celui des Mauves et on a su peser dans leurs 16 mètres. Avec Hein, je jouais un petit peu partout, mais c'est en 8 que je joue le mieux et je suis content de l'avoir montré aujourd'hui. On veut être réalistes et s'accrocher à notre deuxième place. Il faut qu'on gagne chaque match à la maison et puis on verra."

Kums: "C'est difficile de prendre du retard dès le premier match, surtout à domicile. C'était un match ouvert avec des opportunités dans les deux camps. Nous, on ne marque pas et eux concrétisent. Le poteau de Morioka est un tournant du match, cela aurait été différent à 1-1."

Gerkens : "Avant le 0-1, il y a des moments où on pouvait marquer mais on n'a pas concrétisé. Après, ça a été plus difficile. Les occasions qu'on a eues, il fallait en mettre au moins une pour changer le cours du match. Ça devient difficile pour gagner le championnat, donc il va falloir regarder match par match."

Verstraete : "On est les meilleurs sur le terrain aujourd'hui. On a bien commencé et je pense qu'on mérite cette victoire. Gand est une équipe très forte, et on veut gagner de nombreux matches lors de ces playoffs. "

Vanhaezebroucke: "C'est important d'être efficace en football. On a eu des occasions mais on les a ratées alors qu'eux les ont mises au fond. On a eu beaucoup de possibilités de gagner ce match mais La Gantoise remporte ce match. Sels a fait son match, mais on a eu des tentatives ausis, il ne nous sauve pas et n'est pas le seul Mauve qui a été bon. Il faut aussi voir qu'on a 6 ou 7 blessés, c'est pas évident d'améliorer le niveau de l'équipe dans ces conditions. Notre noyau est moins fourni que celui de La Gantoise à cause des absences, c'est clair. "