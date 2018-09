Si Hein Vanhaezebrouck ne doit pas encore couver de crainte pour son poste, il n’en a pas moins passé une soirée désagréable.

“On a tout fait pour gagner ce match”, dit le coach du Sporting. “On a eu 70 % de possession de balle. On a contrôlé presque tout le match sur un terrain difficile, qui est une petite excuse. On a eu beaucoup d’actions sur le flanc, Amuzu a fait la différence à lui seul. Hélas !, on n’était pas assez vif dans le rectangle.”

Amuzu a marqué énormément de points. “Il était la grande satisfaction. Mais Saief a montré qu’il est sur le chemin du retour. Vranjes a démontré qu’il est prêt, il n’a pas perdu un duel. Mais c’est surtout dans le secteur offensif que le résultat reste le même. C’est à moi de trouver la solution. J’avoue que c’est l’une des tâches les plus difficiles de ma carrière.”

Vanhaezebrouck va peut-être changer ses joueurs offensifs. “Je n’ai pas beaucoup le choix, parce que Bakkali et Morioka sont blessés. Il faudra peut-être mettre des joueurs à d’autres postes. Dans les dernières dix minutes, j’ai mis des défenseurs en attaque et on s’est créé des occasions. Mes deux attaquants manquent de fraîcheur. Mais on a besoin d’eux pour avoir quelque chose devant. J’ai songé à mettre un seul attaquant. Mais vu que Morioka et Bakkali n’étaient pas prêts, j’ai dû renoncer. Je n’avais pas le choix.”

Kums n’aurait pas dû débuter le match. “Makarenko n’a pas dormi à cause de douleurs aux dents. C’est bien que Kums ait joué ses premières minutes pour qu’il retrouve son ancien niveau. Mais ce n’était donc pas un choix tactique mais médical.”

Le Clasico s’annonce chaud. Vanhaezebrouck: “Perdre à Séville n’est pas une honte. Nous aurions aussi perdu à Séville. 5-1, cela peut toujours arriver. Mais je ne dois pas m’occuper du Standard, j’ai assez de problèmes ici. Je vais voir quels joueurs sont prêts mentalement pour aller à la guerre. Les matches européens n’auront pas une influence sur ce Clasico.”