Abonnés C. F.

Pour la dernière ligne droite des playoffs, Hein Vanhaezebrouck peut subitement compter sur deux nouveaux joueurs : Andy Najar et Henry Onyekuru ont réussi leur test avec les U21 mardi soir contre Lokeren sous les yeux du staff technique des A au grand complet. Tous les deux espèrent déjà faire leur grand retour ce dimanche pour la réception de Charleroi au Parc Astrid.

S’il est simple de prévoir qu’Andy Najar entrera en concurrence avec Alexis Saelemaekers pour le poste de flanc droit, la question est beaucoup plus floue concernant Henry Onyekuru : on le met où et à la place de qui ? Plusieurs possibilités existent, même s’il est peu probable que Vanhaezebrouck le relance directement comme titulaire dès dimanche.

Analyse