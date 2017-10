Réactions au micro de Proximus 11.

Vanhaezebrouck (Entraîneur d'Anderlecht): "On a encore beaucoup de points à améliorer. En deuxième mi-temps, on a beaucoup plus joué à 4 derrière. Quand l'adversaire commence à attaquer pour rattraper son retard, c'est logique de rester plus en arrière. Après quelques jours de travail, je suis déjà ravi de ce que les joueurs ont présenté. Maintenant, je voudrais qu'on puisse encore contrôler un match en seconde période et ne pas encaisser comme ça."

Sven Kums (Joueur d'Anderlecht): "Je m'entends bien avec Adrien (Ndlr: Trébel), nous sommes deux joueurs qui voulons créer le jeu et j'espère qu'on continuera à nous améliorer. La première mi-temps a été très bonne, on s'est créés beaucoup d'occasions. On était trop à l'aise en deuxième mi-temps, sûrement à cause d'un manque de fraîcheur car on a beaucoup donné pour marquer et Malines a ensuite bien négocié ses longs ballons, donc on prend deux goals. Le coach a son style, il veut dominer et conserver le ballon, il ne changera pas ça. Tout le monde sait que j'aime bien travailler avec lui et je suis ravi qu'il soit là. C'est pas la semaine idéale pour commencer au club à cause du break international, mais retenons la première période. On a encore le temps pour préparer le match face au PSG."

Yohan Croizet (Joueur de Malines): " C'est vrai que c'est pas facile et il va falloir rebondir, on verra cela cette semaine à l'entraînement. C'est vrai qu'il faut souvent qu'on prenne un coup pour réagir, mais cela veut aussi dire qu'on effectue des plus gros efforts et aujourd'hui ça n'a pas suffi."